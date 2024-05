Rencontre entre le Président Tshisekedi et les ambassadeurs de l’UE 

Ce vendredi, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu une réunion importante avec onze ambassadeurs de l’Union européenne accrédités en RDC. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération entre l’UE et la RDC, la situation préoccupante dans l’Est du pays, ainsi que divers sujets d’actualité.

Nicolas Berlanga, ambassadeur de l’UE, a pris la parole au nom des diplomates européens. Il a exprimé leur volonté de renouveler le partenariat avec la RDC, soulignant l’importance d’un dialogue franc et ouvert pour soutenir les priorités du Président Tshisekedi dans le cadre de son nouveau mandat. « Nous sommes venus renouveler le partenariat pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du Président de la République pour son nouveau mandat », a déclaré Berlanga.

L’ambassadeur Berlanga a également souligné l’engagement de l’Union européenne à accompagner et à intensifier la coopération avec le premier gouvernement du second mandat de Tshisekedi. Les discussions ont couvert divers domaines, avec une attention particulière portée à la consolidation des institutions de l’État et à la stabilisation de la situation politique du pays.

La rencontre a également été marquée par une condamnation ferme de l’attaque meurtrière survenue dimanche dernier. « Nous sommes d’accord à travailler avec les autorités du pays pour renforcer les institutions de l’État et éviter toute tentative de déstabilisation de la vie politique du pays », a assuré Berlanga, affirmant ainsi la détermination de l’UE à soutenir la RDC face aux défis sécuritaires et politiques.

Cette réunion témoigne de la volonté commune de l’UE et de la RDC de renforcer leurs liens et de travailler ensemble pour une stabilité durable et un développement mutuel bénéfique.