 Rencontre entre le maire de Houston et la candidate gouverneur de Kinshasa

La semaine dernière, à Houston, la plus grande ville du Texas, le Maire John Whitmire a eu des échanges constructifs avec la candidate gouverneure de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), dans le but de présenter et d’enrichir les stratégies de gouvernance pour améliorer les services et favoriser le développement de la ville.

« Nous avons eu des échanges fructueux avec la candidate gouverneure de la ville province de Kinshasa pour présenter et enrichir la stratégie de gouvernance en vue de jeter un regard neuf sur les façons d’améliorer les services et de bien gérer le développement de cette ville », a déclaré John Whitmire, le Maire de Houston.

La candidate gouverneure, Marie Mujanyi Freebox, a exprimé sa vision d’une gouvernance inclusive et citoyenne pour Kinshasa : « Je suis une femme forte et dynamique avec une vision claire pour une nouvelle gouvernance de la ville de Kinshasa. Après plus de quarante ans, les femmes demandent aux hommes de leur passer le témoin pour une gestion inclusive avec une participation citoyenne. »

Elle a également souligné l’importance de l’impression d’un leadership économique dans une ville caractérisée par une pauvreté évitable.