RDC USA : Kinshasa cherche à éviter les sanctions américaines

La coopération RDC USA a pris une nouvelle dimension ce vendredi, alors que le vice-Premier ministre de l’Intérieur congolais et la ministre des Affaires étrangères ont rencontré l’ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. Au cœur de cet échange : les récentes annonces de Washington sur de potentielles restrictions de voyage ciblant les ressortissants de 36 pays, dont la République démocratique du Congo.

Conscient des enjeux, le Gouvernement congolais a réaffirmé sa détermination à renforcer la fiabilité des documents de voyage et à coopérer pleinement avec les autorités américaines. Le but : éviter que la RDC soit affectée par des sanctions susceptibles de limiter la mobilité internationale de ses citoyens.

Le dialogue RDC USA vise également à améliorer la gestion migratoire et le partage d’informations sécurisées entre les deux pays. La partie congolaise s’engage à fournir davantage de garanties techniques et administratives pour répondre aux préoccupations américaines, notamment en matière de sécurité et de traçabilité.

Le vice-Premier ministre a insisté sur l’importance de sortir rapidement la RDC de la liste noire, soulignant les efforts déjà réalisés en interne. L’ambassadrice américaine, de son côté, s’est dite ouverte à une collaboration renforcée, dans le respect mutuel.

Cette démarche proactive marque un tournant dans les relations RDC USA. Elle s’inscrit dans une dynamique de diplomatie préventive, tournée vers la préservation des droits des voyageurs congolais et le maintien de solides relations bilatérales avec les États-Unis.