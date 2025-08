RDC–Rwanda : Premiers pas concrets vers la paix à Washington

Le processus de paix entre la RDC et le Rwanda entre dans sa phase opérationnelle. La première réunion du comité mixte de surveillance de l’accord de paix s’est tenue à Washington, selon un communiqué conjoint publié samedi par les deux gouvernements. Des observateurs des États-Unis, du Qatar et du Togo — ce dernier agissant comme facilitateur de l’Union africaine — ont assisté à la session.

« Pendant la première rencontre, les parties ont discuté des progrès dans la mise en place de l'accord de paix », précise le document, sans davantage de détails.





Cet échange marque une étape importante dans la mise en œuvre de l’accord signé le 27 juin à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, sous la médiation du Qatar et des États-Unis. L’accord engage Kinshasa et Kigali à respecter l’intégrité territoriale, à cesser toute activité militaire hostile, à désarmer et encadrer les groupes armés non étatiques, et à mettre en place un mécanisme conjoint de sécurité.

Le texte prévoit que la mise en œuvre du processus débute dans les 30 jours suivant sa signature.

Parallèlement, des négociations ont lieu à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Une déclaration de principes a été signée le 19 juillet, engageant les deux parties à respecter une feuille de route pour le rétablissement de l’autorité de l’État dans l’Est de la RDC. Les discussions pour un accord de paix détaillé doivent débuter au plus tard le 8 août, pour une signature prévue autour du 18 août.

Enfin, une rencontre au sommet entre les présidents de la RDC et du Rwanda est attendue fin août à Washington, dans l’espoir de sceller un règlement global et durable de la crise dans la région des Grands Lacs.