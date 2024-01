RDC-résultats provisoires des législatives : 477 députés de 44 partis politiques élus

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié, dans la nuit de samedi à dimanche 14 janvier, les noms de 477 députés nationaux élus aux législatives nationales.

Les résultats provisoires aux législatives nationales du 20 décembre dernier, ont été publiés ce week-end. Selon les listes de la CENI, 477 députés nationaux de 44 partis et groupements politiques ont été élus. Cette instance chargée d’assurer les élections en RDC parle de 17.976.551 de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 1%.

Les résultats provisoires de ces législatives ont été publiés par circonscription électorale. L’UDPS/Tshisekedi est le parti qui emporte plus de sièges. On note de nouvelles entrées à l’hémicycle. Quatre candidats députés qui s’étaient également présentés à l’élection présidentielle raflent les sièges à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Matata Ponyo Mapon, élu à Kindu, Constant Mutamba à Lubao, Jean-Claude Baende à Mbandaka et Adophe Muzito à Kikwit.

Justin Kalumba proclamé élu dans la circonscription électorale de Kasongo au Maniema était parmi les 82 candidats aux législatives dont les suffrages étaient annulés par la CENI pour notamment fraude électorale. Le candidat aurait obtenu gain de cause après son recours introduit à la CENI.

La liste des députés nationaux est encore incomplète à cause des scrutins annulés dans les circonscriptions de Masimanimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi pour fraude.