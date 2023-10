RDC-présidentielle 2023 : une seule femme candidate

La Commission électorale a fermé son bureau d’enregistrement des candidatures pour la présidentielle prévue le 20 décembre 2023.

Ils sont officiellement 24 candidats à briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Les prétendants à la magistrature suprême ont eu un mois pour déposer leur dossier. Une seule femme parmi les prétendants, Marie-Josée Ifoku déjà candidate il y a cinq ans.

Selon la loi électorale, la Céni a désormais 15 jours pour publier sa liste provisoire et l’envoyer à la Cour constitutionnelle qui aura aussi 15 jours pour trancher les contentieux et valider la légalité des candidatures. Au plus tard le 8 novembre, on aura donc une idée claire des prétendants. La liste définitive sera, elle, publiée le 18 novembre, à la veille du début de la campagne électorale.