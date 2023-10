RDC : l’Etat va investir 6,6 milliards de dollars dans l’agriculture

L’annonce a été faite lors du « Forum sur l’agribusiness en RDC » ( DRC Agribusiness Forum ), tenu les 4 et 5 octobre 2023 à Kinshasa.

La République démocratique du Congo exprime son ambition de nourrir l’Afrique. Le pays entend investir 6,6 milliards de dollars dans l’agriculture. L’annonce a été faite pendant le « Forum sur l’agribusiness en RDC ». L’investissement permettra de réussir engagement du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, de nourrir l’Afrique.

« Avec ses 80 millions d’hectares de terres arables, ses quatre millions d’hectares de terres irrigables, sa diversité climatique permettant une exploitation agricole toute l’année, ses 7 à 8 % d’eau douce exploitable du monde, ses pâturages d’environ 125 millions d’hectares ayant une capacité de charge de 40 millions de têtes de gros bétail, l’importance de sa population, notamment jeune et féminine, la RD Congo a les moyens indéniables d’être le grenier de l’Afrique, l’épicentre de l’industrie agricole continentale et également un vivier de prospérité » avait déclaré Solomane Koné, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale et responsable pays pour la RDC.

Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à faire de la transformation de l’agriculture un moteur essentiel du développement de la RDC.