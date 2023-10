RDC : les affrontements s’intensifient entre le M23 et groupes d’autodéfense

Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été contraintes de fuir leur domicile en huit jours.

Les combats se sont intensifiés dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi depuis le 1er octobre 2023. Ceux-ci opposent le M23 aux combattants pro-gouvernementaux Wazalendo. Ces affrontements se sont en particulier concentrés dans le territoire de Masisi, notamment dans la zone de santé de Mweso.

D’autres combats se sont déroulés sur l’axe Mabenga-Kiwanja, Ishasha-Kiwanja et Rugarama-Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Selon des sources humanitaires, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés. Selon les sources onusiennes, plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été contraintes de fuir leur domicile en huit jours.