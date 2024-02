RDC : inauguration de la morgue de l’hôpital général de référence de Gombe-Matadi

L’infrastructure inaugurée dimanche 18 février, a une capacité d’accueil de 40 à 45 corps.

L’hôpital général de référence de Gombe-Matadi vient d’être doté d’une morgue moderne. La nouvelle infrastructure a une capacité d’accueil de 40 à 45 corps. Elle comprend un bureau administratif avec dépôt, une salle de conservation, une salle technique avec deux pièces, dont l’une pour l’autopsie et lavage de corps et l’autre pour l’habillage et la mise en bière. Un générateur est prévu pour pallier aux problèmes d’électricité.

Les travaux de construction de cette morgue ont été financé par la fondation Guy-Didier Kintambu qui a signé un protocole d’accord de cogestion transparente avec l’hôpital général de référence de Gombe-Matadi.