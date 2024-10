RDC et Angola vers un partenariat transfrontalier plus solide

Ce mardi 1er octobre, la Vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Gracia Yamba, a reçu l’Ambassadeur de l’Angola en RDC, Miguel da Costa, pour une rencontre centrée sur le développement du commerce transfrontalier entre les deux nations.

Lors de ces discussions, les deux parties ont réaffirmé les liens historiques, politiques, économiques et culturels qui unissent la RDC et l’Angola. Cette rencontre marque une volonté commune de renforcer leur coopération, notamment dans le secteur commercial, pour favoriser une intégration économique régionale plus poussée et bénéfique pour les deux pays.

Le commerce transfrontalier, enjeu clé de cette rencontre, s’inscrit dans une dynamique de développement visant à améliorer les échanges et à booster les économies locales de part et d’autre des frontières. Les discussions ont également permis de réaffirmer l’importance d’une relation bilatérale stable et prospère.