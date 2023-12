RDC-Elections 2023 : les premières tendances attendues ce vendredi

La Céni prévoit la publication des premières tendances des résultats dès ce vendredi soir.

Les opérations de vote sont officiellement terminées dans presque tout l’ensemble du territoire. Des dysfonctionnements et problèmes logistiques ont été signalés. Selon les différentes missions d’observation déployées dans le pays, c’était un scrutin entaché d’irrégularités et de violences. Le vote qui était prévu mercredi 20 décembre, s’est poursuivi jusqu’à très tard jeudi. La Céni s’est félicitée de la mobilisation des électeurs, et annoncé l’ouverture d’au moins 97% des 75 400 bureaux de vote avaient ouvert.

En réponse aux critiques, la Commission électorale relativise les retards accumulés, en soulignant que ce n’est pas la première fois que la RDC prolonge d’un jour le vote dans certaines régions du pays. Elle compte publier de premiers résultats très partiels dès ce vendredi, après deux jours d’élections générales dans tout le pays.

Malgré les défis logistiques et techniques rencontrés au cours de ces deux derniers jours, la Céni annonce un taux de participation élevé. Elle invite d’ailleurs les candidats à la présidentielle à participer aux travaux de compilation des résultats pour garantir la transparence du processus.