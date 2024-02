RDC : début des travaux de réhabilitation de la RN4

Les travaux seront exécutés par l’entreprise China communication construction company dont l’Office des routes en est le maître d’ouvrage délégué.

Le ministre d’Etat en charge des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro a procédé récemment au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale 4 (RN4). Celle-ci est comprise dans le son tronçon Kisangani-Kamonda-Béni allant de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, en passant par Bafwametinda et Komanda, au Haut-Uele et en Ituri, jusqu’ à Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Longue de 748,50 km, l’ouvrage sera construit dans le cadre du partenariat public-privé. Les travaux seront exécutés par l’entreprise China communication construction company dont l’Office des routes en est le maître d’ouvrage délégué.

Notons que c’est un linéaire total de 1 577 km, la nationale n°4 est une section de la Transafricaine Lagos au Nigeria-Mombasa-Kenya. C’est du moins une précision apportée par le Pr Jeanneau Kikangala Ngoy, directeur général de l’Office des routes.