RDC – Colombie : Sébastien Desabre affiche ses ambitions et croit à un nouvel exploit des Léopards

La nuit s’annonce longue pour les supporters congolais. À Guadalajara, au Mexique, les projecteurs du Mondial 2026 s’apprêtent à éclairer un rendez-vous qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire du football congolais. Face à la Colombie, les Léopards joueront bien plus qu’un simple match de groupe : ils joueront une partie de leur avenir dans cette Coupe du monde.

Après avoir surpris la planète football en arrachant un match nul historique face au Portugal (1-1), les hommes de Sébastien Desabre abordent cette deuxième journée du groupe K avec confiance, mais aussi avec la conscience que chaque point peut désormais faire la différence.

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À quelques heures du coup d’envoi, le sélectionneur congolais a donné le ton. Respectueux de l’adversaire, mais loin d’être résigné, le technicien français affiche clairement ses ambitions.

Desabre croit en l’exploit congolais

Dans la salle de conférence du stade Akron, un lieu chargé de souvenirs pour les Léopards puisqu’ils y avaient validé leur qualification pour la Coupe du monde, Sébastien Desabre s’est présenté avec un discours empreint de sérénité et de détermination.

Face à une Colombie victorieuse de l’Ouzbékistan lors de son entrée en lice, le sélectionneur reconnaît la qualité de l’adversaire, sans pour autant lui accorder un statut intouchable.

« Nous respectons la Colombie, mais nous venons pour faire un résultat et maximiser nos chances de qualification », a-t-il affirmé.

Pour Desabre, le groupe K reste totalement ouvert. Avec un point déjà acquis contre le Portugal, la RDC possède encore toutes les cartes en main pour rêver des seizièmes de finale.

Le sélectionneur rappelle d’ailleurs que ses joueurs ont déjà écrit une première page d’histoire en décrochant le premier point et en inscrivant le premier but du pays dans une phase finale de Coupe du monde.

Mais pour lui, l’aventure ne fait que commencer.

Une équipe prête à s’adapter à tous les scénarios

L’une des principales forces des Léopards réside dans leur capacité d’adaptation. Face au Portugal, ils ont démontré une solidité défensive remarquable. Face à la Colombie, le scénario pourrait être totalement différent.

Conscient de cet enjeu, Desabre assure disposer d’un groupe capable d’évoluer dans plusieurs organisations tactiques.

« Un système à trois, un système à quatre… Nous sommes capables d’évoluer dans différents systèmes avec différents profils de joueurs », a expliqué le technicien français.

Même les difficultés rencontrées par la RDC ces dernières semaines, notamment l’inquiétude suscitée par la résurgence d’Ebola dans certaines régions du pays, ne semblent pas perturber l’équipe.

Selon Desabre, ses joueurs sont habitués à gérer la pression et à rester concentrés sur leurs objectifs sportifs malgré les circonstances.

Le milieu de terrain Aaron Tshibola partage cette confiance. Pour lui, la force du groupe repose avant tout sur sa cohésion et sa solidarité.

« Nous sommes très unis et nous avons des joueurs capables de créer des occasions à partir de rien. Nous sommes toujours dangereux en match », a-t-il assuré.

Tout un peuple derrière les Léopards

À plusieurs milliers de kilomètres de Guadalajara, la fièvre monte déjà en RDC. Dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Kisangani, les discussions tournent autour de ce choc attendu contre les Cafeteros.

L’engouement est immense parce que les Congolais sentent que quelque chose de spécial est en train de se construire. Le match nul contre le Portugal a réveillé un rêve que beaucoup pensaient inaccessible.

Face à la Colombie, favorite du groupe sur le papier, les Léopards auront l’occasion de confirmer qu’ils ne sont pas au Mondial pour apprendre, mais pour rivaliser.

Une victoire rapprocherait considérablement la RDC d’une qualification historique pour le tour suivant. Un nul maintiendrait également tous les espoirs.

Lorsque l’arbitre donnera le coup d’envoi dans la nuit de mardi à mercredi, ce ne seront pas seulement onze joueurs qui entreront sur la pelouse du stade Akron. Ce sera tout un peuple qui avancera derrière eux, avec l’espoir de voir les Léopards poursuivre leur incroyable aventure au Mondial 2026.