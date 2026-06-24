Mondial 2026 : La RDC s’incline 0-1 face à la Colombie à Guadalajara

Coup d’arrêt pour les Léopards. Pour sa 2e sortie au Mondial 2026, la République démocratique du Congo s’est inclinée 0-1 face à la Colombie ce mercredi 24 juin 2026. La rencontre s’est jouée au stade Akron de Guadalajara, au Mexique. Les Cafeteros ont fait la différence sur une seule incursion décisive. Malgré l’engagement congolais, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Les hommes de Sébastien Desabre concèdent leur première défaite du tournoi.

Le tournant du match porte un nom : Daniel Munoz. Le latéral colombien a surgi à la 76e minute pour tromper Lionel Mpasi d’une frappe sèche. Match comptant pour la 2e journée du groupe K, cette réalisation a plombé le moral des Léopards.

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Jusqu’alors, la RDC tenait le choc. Le stade de Guadalajara, plein à craquer, a vibré pour les Cafeteros. Les Colombiens, plus réalistes, ont posé leur jeu et attendu la faille. Munoz l’a trouvée au bon moment.

Une copie moins convaincante que face au Portugal

Le visage présenté par la RDC a surpris. Loin du combat livré contre le Portugal à la 2e journée, les fauves congolais ont manqué de tranchant. La Colombie a siégé devant la défense congolaise durant presque toute la partie. Pression haute, projections rapides, contrôle du tempo : les adversaires ont dicté leur loi.

Il a fallu attendre la 92e minute pour voir le premier tire cadré côté congolais, par Nathanaël Mbuku, entré en jeu en 2e mi-temps. Insuffisant face à une équipe sud-américaine solide et clinique. La sélection africaine a sans doute retenu la leçon.

Groupe K : La Colombie s’envole, la RDC 3e à 1 point

Le classement du groupe K s’est durci après ce résultat. La Colombie prend les commandes avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs. Le Portugal suit avec 4 points après 1 victoire et 1 nul. La RDC glisse à la 3e place avec 1 point, 0 victoire, 1 nul et 1 défaite. L’Ouzbékistan ferme la marche avec 0 point.

28 juin : La RDC garde son destin entre les pieds face à l’Ouzbékistan

Tout n’est pas fini pour les Léopards. Non disqualifiés, ils joueront leur qualification lors de la dernière journée contre l’Ouzbékistan, le dimanche 28 juin prochain. En cas de victoire, la RDC comptera sur une défaite du Portugal et le goal-average. Autre option : figurer parmi les meilleurs 3es des groupes.

Certes la route est étroite, mais elle existe. Guadalajara a infligé une gifle. L’Ouzbékistan peut offrir la rédemption. Les Léopards ont 4 jours pour y croire.