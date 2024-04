Publication des listes définitives des candidats à l’élections des Sénateurs, Gouverneurs et Vice-Gouverneurs en RDC

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a franchi une étape cruciale en publiant ce mardi les listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs en République démocratique du Congo (RDC). Cette publication fait suite à la réception des arrêts de la Cour Constitutionnelle et des Cours d’appel agissant en tant que Cours administratives d’appel, statuant sur les recours contre les décisions du 29 mars concernant les listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrecevables pour ces deux scrutins.

La CENI a précisé dans un communiqué que, pour l’élection des sénateurs, la Cour Constitutionnelle a reçu un total de 07 requêtes, parmi lesquelles 05 ont été jugées irrecevables et 02 recevables mais non fondées. Pour l’élection des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province, les Cours d’appel, agissant comme Cours administratives d’appel, ont traité un total de 25 requêtes, dont 12 ont été jugées irrecevables, 07 recevables mais non fondées et 06 recevables et fondées.

Les listes définitives sont désormais affichées aux Secrétariats Exécutifs Provinciaux et disponibles sur le site Web de la CENI (www.ceni.cd).

Cette étape marque la continuité du calendrier électoral, faisant suite à l’organisation de quatre scrutins combinés à suffrage direct en décembre de l’année précédente. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs étant indirectes, les députés provinciaux sont chargés de leur élection.