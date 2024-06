Promotion des échanges intra-africains et développement des chaînes de valeurs

La 14e réunion du Conseil des ministres du Commerce extérieur de la Zone de Libre-échange d’Afrique (ZLECAF) s’est conclue mardi à Zanzibar, en Tanzanie, avec des recommandations clés pour l’avenir économique du continent.

Lors de ces assises, les ministres ont souligné l’importance de l’accroissement des échanges intra-africains et de la promotion du développement des chaînes de valeurs et des Zones économiques spéciales. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo (RDC) et rapporteur de la réunion, a affirmé l’engagement de la RDC à se préparer efficacement pour maximiser les bénéfices de la ZLECAF et éviter de devenir un dépotoir au sein de cette zone de libre-échange.

En marge de la réunion, Julien Paluku a sollicité l’organisation de la 15e réunion du Conseil des ministres et du forum du secteur privé à Kinshasa en octobre 2024. Cet événement vise à réunir les opérateurs économiques de l’Afrique centrale pour explorer les opportunités offertes par la ZLECAF.

Le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene, a été sollicité pour soutenir cette initiative, qui pourrait renforcer la coopération régionale et stimuler le développement économique à travers une meilleure intégration des marchés africains.