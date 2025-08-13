Procès Mutamba : 10 ans de travaux forcés requis dans l’affaire des 19 millions destinés à une prison à Kisangani

Le ministère public a demandé, mercredi, la condamnation de Constant Mutamba à 10 ans de travaux forcés. Il souhaite également son interdiction de voter. L’ancien ministre de la Justice est accusé d’avoir détourné 19 millions USD prévus pour la construction d’une prison à Kisangani, dans la Tshopo.

LIRE AUSSI : https://www.journaldusenegal.com/grand-magal-de-touba-2025-foi-hospitalite-et-heritage-spirituel-du-mouridisme/

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un témoignage bancaire clé

Le procès a pris un tournant après le témoignage d’un responsable de la Rawbank. Selon lui, un compte au nom de Zion Construction SARL a été ouvert le 15 avril 2025. Dès le lendemain, il a reçu un virement du ministère de la Justice. Pour le témoin, un tel transfert, aussi rapide et important, aurait dû déclencher une alerte en vertu des lois anti-blanchiment.

Il précise aussi que la banque n’a jamais reçu d’instruction pour créer un compte séquestre. Les fonds provenaient d’un sous-compte du ministère intitulé Ministre de la Justice/Frivao. Ce point soulève de nouvelles interrogations sur la régularité de l’opération.

Une défense offensive

Constant Mutamba a été radié de ses fonctions et privé de son immunité parlementaire en juin 2025. Il rejette les accusations et assure que l’argent reste sur le compte de Zion Construction à la Rawbank. Il parle d’une « machination politique » orchestrée pour l’écarter.

Pour renforcer sa stratégie, la défense a obtenu la récusation de deux juges pour suspicion de partialité. Ce rebondissement montre que la bataille judiciaire ne fait que commencer.

L’audience du 13 août 2025 confirmé que ce dossier est l’un des plus suivis en RDC. Il mêle enjeux judiciaires, tensions politiques et soupçons financiers. Le verdict final pourrait avoir un impact durable sur la perception de la justice congolaise.