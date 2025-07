Procès François Beya : vers un acquittement surprise de l’ex-conseiller de Tshisekedi ?

Le procès de François Beya, ex-conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, touche à sa fin. Accusé de complot contre le chef de l’État et d’outrage au président, il risque à peine un an de prison. Une réquisition jugée clémente par de nombreux observateurs, au regard des trois années d’enquête, de détention préventive, et de l’aura de l’accusé dans les cercles sécuritaires.

Réquisitoire allégé, stratégie politique ou aveu d’échec ?

Lors d’un réquisitoire inattendu, le procureur militaire a requis 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, contre François Beya. Une peine modérée, justifiée par son âge avancé et son état de santé, lui qui vit désormais en France après une évacuation médicale en 2022.

Ses quatre coaccusés, dont trois officiers de l’armée, encourent des peines similaires, sauf un colonel pour qui 18 mois fermes ont été requis. Fait notable : tous les prévenus, initialement détenus, sont aujourd’hui en liberté provisoire.

La défense dénonce un procès politique

Pour les avocats de la défense, ce procès est une inversion des rôles. Leur client aurait été, selon eux, la vraie cible d’un complot, et non son auteur. « Les faits ne sont pas établis », ont plaidé les avocats, demandant l’acquittement pur et simple. Me Jeanot Bukoko, coordonnateur du collectif de défense, a rejeté les circonstances atténuantes, soulignant qu’elles ne s’appliquent qu’en cas de culpabilité reconnue.

Le dernier mot revient désormais aux juges militaires, qui écouteront les dernières plaidoiries ce jeudi 31 juillet, avant de rendre un verdict qui pourrait marquer un tournant politique et judiciaire dans l’entourage sécuritaire du président congolais.