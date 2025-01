Offensive diplomatique, militaire et médiatique face à l’agression rwandaise

Lors d’un briefing tenu le jeudi 9 janvier 2025 sur les fronts militaire, diplomatique et médiatique, les autorités congolaises ont présenté une évaluation globale de la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). La Ministre des Affaires Étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et le Porte-parole des FARDC, le Général-Major Sylvain Ekenge, ont exposé les progrès et défis dans cette lutte contre l’agression étrangère.

Isolement diplomatique du Rwanda

La Ministre Thérèse Kayikwamba Wagner a souligné l’isolement croissant du Rwanda sur la scène internationale. Elle a précisé que même les alliés historiques du Rwanda, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé leur désaccord face à la présence de troupes rwandaises en RDC. Pour la première fois en trois ans, le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda comme acteur direct du conflit.

Elle a également cité le rapport des experts de l’ONU confirmant l’implication massive de plus de 4000 soldats rwandais en RDC, accompagnée d’une administration illégale, du pillage de ressources naturelles, et de violations du droit international. « 150 tonnes de coltan exportées frauduleusement, générant 800 000 USD par mois », a-t-elle dénoncé, rappelant les souffrances infligées au peuple congolais.

Progrès militaires des FARDC

Le Général-Major Sylvain Ekenge a détaillé les avancées des FARDC sur le terrain. À Ngungu, la cité est désormais sous contrôle total, tandis que des combats intenses se poursuivent à Masisi. Sur l’axe Saké, les forces congolaises ont repoussé les troupes spéciales rwandaises grâce à une coordination efficace des moyens terrestres, aériens et d’artillerie.

« Trente ans d’agression », ça suffit !a-t-il martelé, rappelant la détermination des FARDC à libérer chaque portion de territoire occupée. Malgré les renforts incessants des forces rwandaises et du M23, l’armée congolaise affirme infliger des pertes significatives à l’ennemi, tout en maintenant un moral élevé parmi ses troupes.

Appel à l’unité nationale

Le Ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a rappelé que cette guerre concerne tous les Congolais, où qu’ils soient. Il a invité à la vigilance face à la désinformation, dénonçant « l’empire du mensonge » propagé sur les réseaux sociaux. « Les premiers défenseurs de la RDC sont les Congolais eux-mêmes », a-t-il affirmé, appelant à une mobilisation collective.

Face à l’agression persistante, les autorités congolaises redoublent d’efforts sur tous les fronts pour défendre la souveraineté nationale et restaurer la paix dans l’Est du pays.