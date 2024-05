Nouveau Gouvernement Dévoilé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka

Kinshasa, 29 mai 2024 – La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé ce mercredi la composition de son gouvernement, marquant ainsi le début du second mandat de Félix Tshisekedi. Ce nouveau cabinet compte 54 membres, légèrement réduit par rapport aux 57 membres du précédent gouvernement, dans un effort de rationalisation.

Principales Nominations :

Vice-premiers ministres :

Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières : Jacquemain Shabani

Jacquemain Shabani Transports et Voies de communication : Jean-Pierre Bemba

Jean-Pierre Bemba Défense Nationale et Anciens combattants : Guy Kabombo Mwadianvita

Guy Kabombo Mwadianvita Économie : Daniel Mukoko Samba

Daniel Mukoko Samba Fonction Publique, Modernisation et Innovation : Jean-Pierre Lihau Ebua

Jean-Pierre Lihau Ebua Plan et Coordination de l’Aide au Développement : Guylain Nyembo

Ministres d’État :

Affaires Étrangères : Thérèse Wamba Wagner

Thérèse Wamba Wagner Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté : Raïssa Malu

Raïssa Malu Environnement, Développement durable : Ève Bazaiba

Ève Bazaiba Infrastructures et Travaux Publics : Alexis Gisaro

Alexis Gisaro Justice : Constant Mutamba

Constant Mutamba Budget : Aimé Boji Sangara

Aimé Boji Sangara Affaires Foncières : Acacia Bandubola Mbongo

Ministres :

Finances : Doudou Fwamba Likonde

Doudou Fwamba Likonde Industrie, PME : Louis Kabamba Watum

Louis Kabamba Watum Ressources Hydrauliques : Teddy Lwamba Moba

Teddy Lwamba Moba Mines : Kizito Kapinga Mulume

Kizito Kapinga Mulume Hydrocarbures : Aimé Molendo Sakombi

Aimé Molendo Sakombi Emploi et Travail : Ephraim Akuakua

Ephraim Akuakua Urbanisme et Habitat : Crispin Mbadu

Ce gouvernement, constitué sous la coalition majoritaire de l’Union sacrée de la nation, est attendu pour relever plusieurs défis pressants, notamment la situation sécuritaire instable dans l’Est du pays et les difficultés socio-économiques croissantes.

Innovations et Continuité :

Le maintien de certains ministres clés souligne la volonté de continuité dans des secteurs stratégiques :

Jean-Pierre Lihau Ebua continue à la Fonction publique pour poursuivre les réformes administratives.

continue à la Fonction publique pour poursuivre les réformes administratives. Ève Bazaiba Masudi reste à l’Environnement, reflétant l’engagement du gouvernement envers les questions de durabilité.

reste à l’Environnement, reflétant l’engagement du gouvernement envers les questions de durabilité. Alexis Gisaro Muvunyi, Aimé Boji Sangara, et Guy Loando Mboyo conservent leurs portefeuilles aux Infrastructures, Budget, et Aménagement du Territoire respectivement.

Nouveaux Défis et Perspectives :

Le nouveau gouvernement devra faire face aux priorités de sécurité, d’économie, et de modernisation des infrastructures. La composition du cabinet, avec 30 nouveaux ministres et la reconduction de 24 membres de l’ancien gouvernement, vise à apporter une combinaison de stabilité et de nouvelles perspectives pour adresser les problèmes du pays de manière efficace.

Avec cette nouvelle équipe, la RDC espère renforcer ses structures de gouvernance et améliorer les conditions de vie de sa population à travers des réformes et des politiques adaptées aux défis actuels.

La présentation de ce nouveau gouvernement par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka marque une étape cruciale pour le pays. Les attentes sont élevées pour cette équipe diversifiée et stratégique, chargée de conduire la RDC vers un avenir plus stable et prospère.