Nord-Kivu : l’Anthrax refait surface

Une alerte sanitaire vient de frapper la province du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire, Evariste Kakule, a annoncé officiellement, mardi 15 avril 2025, l’apparition d’une épidémie d’Anthrax, aussi appelée fièvre de charbon.

Dans un communiqué, il explique que cette maladie grave et infectieuse est provoquée par une bactérie présente dans le sol. Elle touche principalement les animaux, mais peut également infecter et tuer des humains.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Trois voies de transmission ont été identifiées :

Cutanée : par contact direct avec des animaux ou produits d’origine animale contaminés.

Digestive : par la consommation de viande d’animaux infectés ou morts.

Respiratoire : par inhalation des spores de la bactérie.

Par voie cutanée, les symptômes incluent des papules, des vésicules, puis une infection sévère. Par inhalation, les malades souffrent de fièvre, de maux de gorge, de toux, de douleurs thoraciques et de détresse respiratoire. Après ingestion, les signes les plus fréquents sont des douleurs abdominales et une diarrhée sanglante.

Pour faire face à la propagation, le gouverneur appelle à la vigilance maximale. Il exhorte les habitants à ne pas toucher ni consommer de viande suspecte, à respecter strictement les règles d’hygiène, à désinfecter les locaux et matériels contaminés, et à consulter immédiatement un centre de santé au moindre symptôme.

« Toute personne présentant un des signes évoqués doit être conduite sans délai à un établissement sanitaire », a insisté l’autorité provinciale.

La province est en état d’alerte. Les autorités sanitaires sont mobilisées pour éviter une propagation incontrôlée de cette épidémie zoonotique.