Navigabilité du Fleuve Congo : Signature d’un Protocole d’Accord entre la RDC et l’Entreprise CHEC

Le samedi 7 septembre 2024, la République Démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape majeure dans le projet de navigabilité du fleuve Congo avec la signature d’un protocole d’accord à Pékin. Cet accord a été signé entre le Ministre d’État en charge des Infrastructures et Travaux Publics (MinÉtat/ITP), Alexis Gisaro, et l’entreprise Chine Harbour Engineering Company (CHEC), spécialisée dans les grands projets d’infrastructure.

L’entreprise CHEC a été sélectionnée en raison de ses capacités techniques et financières reconnues. Dès le mois d’octobre 2024, CHEC entamera des études approfondies en RDC pour évaluer les travaux nécessaires à l’amélioration de la navigabilité du fleuve Congo, un axe stratégique pour le développement économique et la connectivité du pays.

Ce projet de grande envergure s’inscrit dans le cadre des efforts de la RDC pour renforcer ses infrastructures et dynamiser ses échanges commerciaux via l’un des plus grands fleuves d’Afrique. L’initiative vise également à améliorer le transport fluvial, indispensable pour désenclaver plusieurs régions du pays.