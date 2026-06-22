Mondial 2026 : les Léopards débarquent à Guadalajara

L’espoir a changé de camp. Depuis leur prestation héroïque face au Portugal, les Léopards de la RDC avancent avec une confiance nouvelle dans cette Coupe du monde 2026. Ce lundi 22 juin, la délégation congolaise est attendue à Guadalajara, au Mexique, où l’attend un rendez-vous qui pourrait déjà peser lourd dans son destin mondialiste.

Dans les rues de la ville mexicaine, l’effervescence commence à monter. À quelques heures de leur arrivée, les hommes de Sébastien Desabre savent qu’ils n’ont plus beaucoup de temps pour peaufiner les derniers détails avant d’affronter la Colombie lors de la deuxième journée du groupe K.

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Après avoir résisté au Portugal de Cristiano Ronaldo, les Fauves congolais rêvent désormais d’un nouvel exploit.

Après le Portugal, un nouveau défi nommé Colombie

À Houston, où les Léopards ont établi leur camp de base au Sabercats Stadium, les dernières consignes résonnent encore sur la pelouse. Une ultime séance d’entraînement est prévue avant le départ vers Guadalajara, avec pour objectif de corriger les derniers ajustements tactiques.

Car le défi qui attend la RDC est de taille.

La Colombie, surnommée la « Fiebre Amarilla », possède une solide expérience de la scène mondiale. Habitués aux grandes compétitions internationales, les Sud-Américains arrivent avec l’ambition de confirmer leur statut de favoris du groupe.

Mais les Congolais ont montré lors de leur première sortie qu’ils pouvaient rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. Le match nul décroché face au Portugal a renforcé les certitudes du groupe et alimenté les rêves de qualification.

Prévue dans la nuit du 23 au 24 juin à 03h00, heure de Kinshasa, cette confrontation pourrait déjà ouvrir les portes de la phase à élimination directe.

Un match qui peut rapprocher la RDC des huitièmes de finale

Dans le vestiaire congolais, le discours est clair : transformer l’exploit contre le Portugal en véritable tremplin vers la qualification.

Une victoire face à la Colombie placerait les Léopards dans une position idéale avant la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Même un résultat nul pourrait considérablement renforcer leurs chances de poursuivre l’aventure.

Pour y parvenir, les hommes de Sébastien Desabre devront afficher la même discipline défensive, la même solidarité collective et davantage d’efficacité dans les zones décisives.

Avant le coup d’envoi, le sélectionneur congolais et l’un de ses joueurs participeront aux activités médiatiques officielles de la FIFA à l’Estadio Akron de Guadalajara, où se déroulera la rencontre.

Le peuple congolais mobilisé derrière ses Léopards

© France 24 À des milliers de kilomètres de Kinshasa, les Léopards ne seront pas seuls.

Comme lors du premier match, de nombreux supporters congolais ont effectué le déplacement jusqu’au Mexique pour pousser leur équipe vers un nouvel exploit. Dans les tribunes, les chants, les tambours et les couleurs nationales devraient une nouvelle fois accompagner les joueurs tout au long de la rencontre.

Parmi les figures emblématiques attendues figurent Thomas Yala, Lumumba Vea et Joli Mundele Ndundu, véritables symboles de l’animation des matchs des Léopards.

Après Guadalajara, la RDC poursuivra son périple mondialiste en mettant le cap sur Atlanta, où elle affrontera l’Ouzbékistan le 28 juin lors de la dernière journée du groupe K.

Mais pour l’heure, tous les regards convergent vers Guadalajara. C’est là que les Léopards tenteront d’écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre qui pourrait rapprocher toute une nation d’un rêve devenu soudainement possible : voir la RDC franchir la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.