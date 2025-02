Lutte contre la désinformation : l’UNPC sensibilise les journalistes de Beni

L’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) antenne de Beni (Nord-Kivu) a organisé, le lundi 17 février 2025, une séance de sensibilisation sur la lutte contre la désinformation en temps de guerre. Cette initiative, menée en collaboration avec l’ONG Benevolencia et Media for Dialogue, a réuni une cinquantaine de journalistes, blogueurs et influenceurs.

Selon Mustafa Mulonda, responsable de l’UNPC à Beni, cette rencontre a été motivée par un constat préoccupant : une polarisation croissante des professionnels des médias entre pro-M23 et pro-gouvernementaux. « Nous demandons simplement aux journalistes de rester professionnels et de respecter les faits », a-t-il déclaré.

Un journalisme au service de la paix

Jonas Kasereka, coordonnateur des activités de Benevolencia, a insisté sur la responsabilité sociale des journalistes. Il a rappelé l’importance de diffuser des informations qui apaisent les tensions au lieu de les attiser.

« Le journaliste doit s’assurer que son information est bénéfique pour la communauté. Il doit puiser dans sa déontologie la force de servir les populations », a-t-il souligné.

La séance a également bénéficié de la participation en ligne du porte-parole des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF, ajoutant ainsi une dimension sécuritaire aux discussions.

À travers cette initiative, l’UNPC espère renforcer le professionnalisme et l’éthique des médias face aux défis de la désinformation dans un contexte de conflit.