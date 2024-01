AGL (Africa Global Logistics) est l’acteur logistique multimodal (portuaire, maritime, logistique et ferroviaire) de référence en Afrique. AGL a intégré le Groupe MSC, entreprise maritime et logistique de première importance.

Depuis un siècle et grâce à l’implication de plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, AGL offre à ses clients en Afrique et dans le monde des solutions logistiques complètes, sur-mesure et d’avant-garde, nourrissant l’ambition de concourir aux transformations du continent africain. Grâce à des valeurs que portent chaque collaborateur.

Raïssa DEKAMBI, Chef de Service Qualité / Ethique, RSE & compliance nous les explique en se basant sur la variété faunique du continent africain.

Quelles sont les valeurs d’AGL ?

L’humilité, la passion d’entreprendre, l’agilité et la solidarité sont des valeurs qui font vibrer le groupe AGL. L’humilité… comme l’éléphant, nous sommes une grande et puissante entreprise de logistique. Au fil du temps, nous avons su nous réinventer et accompagner nos clients, nous avons su apporter des réponses aux différentes problématiques quelque fois mieux que nos concurrents mais nous faisons toujours preuve d’empathie dans toutes nos transactions, et notre succès ne nous monte pas à la tête. Nous agissions avec respect et laissons notre travail parler pour nous.

La passion d’entreprendre… comme des abeilles, nous avons construit, stabilisé et fait évolué notre entreprise. Nous créons toujours de la valeur en sachant que parfois les conditions les plus difficiles peuvent produire les plus grandes opportunités.

L’agilité, comme une gazelle, nous sommes agiles et rapides face à toutes les situations qui se présentent à nous. Nous prenons en compte les enjeux et les orientations de chaque partie prenante, nos clients, nos partenaires, nos actionnaires. Nous savons nous réinventer quand il le faut et relever chaque challenge.

La solidarité, tel un groupe de lions, nous sommes solidaires et nous fonçons. Nous travaillons en équipe parce qu’ensemble, nous obtenons de meilleurs résultats. Nous accompagnons également plusieurs associations qui œuvrent auprès de jeunes…qui ont une répercussion positive notamment pour les plus démunies… Ce n’est pas une politique…c’est une obligation, c’est un devoir, c’est ce qui fait la différence ! c’est créer de l’impact auprès de nos communautés …c’est un trait de caractère chez nous !

Pensez-vous faire profiter ces valeurs à vos partenaires même en cette période de la CAN ?

Cette année, portés par ces valeurs, nous agissons non seulement au cœur de l’Afrique mais aussi au cœur de la coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire. À travers nos métiers de solutions logistiques, portuaires, ferroviaires et maritimes, nous œuvrons aux côtés de la CAF en qualité de partenaire logistique officiel de cette grande compétition de football pour vous offrir le meilleur de notre expertise.

Vive l’Afrique et vive la CAN 2023 avec Africa Global Logistics.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com