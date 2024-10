Signature d’accords historiques entre la RDC et l’Angola : Un nouvel élan pour la coopération pétrolière

Le 2 octobre 2024 à Luanda, un tournant décisif a été pris dans les relations entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Angola dans le secteur pétrolier. Le Ministre congolais des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, et le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, ont participé à la 5ème édition de la Conférence Angola Pétrole et Gaz en présence du Président angolais João Lourenço et de plusieurs ministres du secteur venus de Namibie, Côte d’Ivoire et République du Congo.

Au cœur de cette conférence, des signatures d’accords d’une importance capitale ont eu lieu. Le Ministre des Hydrocarbures de la RDC et son homologue angolais ont signé les annexes à l’Accord de Gouvernance et de Gestion de la Zone Maritime d’Intérêt Commun (ZIC). En parallèle, les ministres des Finances des deux nations ont conclu un Accord de Partage de Revenus et de Respect des Obligations Fiscales relatives à la ZIC, ainsi que le Règlement de la Commission de Supervision du Compte Commun de cette zone. Ces accords devraient générer environ 5,56 milliards de dollars américains de recettes fiscales, réparties équitablement entre les deux pays.

Le Ministre Aimé Sakombi Molendo a salué le leadership du Président Félix Tshisekedi, soulignant que la ratification de ces accords relève de la compétence des chefs d’État de la RDC et de l’Angola. Ces signatures marquent une nouvelle ère de coopération bilatérale et auront un impact significatif sur les économies des deux nations, renforçant leurs budgets nationaux respectifs.