Félix Tshisekedi et le Dr Tedros Adhanom : L’OMS Renforce son Soutien à la RDC

Le jeudi 29 août 2024, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accueilli à la Cité de l’Union Africaine le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr. Tedros Adhanom. Cette rencontre, qui fait suite au retour de Dr. Tedros de Brazzaville après l’élection du nouveau Directeur Afrique de l’OMS, a été marquée par la présentation des civilités au Chef de l’État congolais.

Accompagné du ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Roger Kamba, le Dr. Tedros Adhanom a exprimé son soutien aux efforts de la RDC face aux défis sanitaires actuels. Il a assuré le Président Tshisekedi de l’engagement des organisations internationales pour accompagner le pays dans la gestion des urgences sanitaires.

L’un des points clés abordés lors de cette rencontre a été l’arrivée imminente des vaccins contre la Mpox en RDC. Le Dr. Tedros a souligné son intention d’accélérer le processus de livraison pour garantir que ces vaccins soient disponibles le plus rapidement possible. Il a également salué l’engagement personnel du Président Tshisekedi, qui a mobilisé 10 millions de dollars pour combattre cette épidémie avec plus de vigueur.

Le Directeur général de l’OMS a conclu en insistant sur l’importance de parvenir à un traité mondial des pandémies d’ici la fin de l’année 2024, affirmant que des progrès significatifs sont en cours pour arrêter la propagation de la Mpox, du Covid, et d’autres pandémies.