Les États-Unis Livrent 50 000 Doses de Vaccin Contre le Mpox à la RDC

Ce mardi 10 septembre, un don important de 50 000 doses de vaccin contre la variole du singe (mpox) est arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en provenance des États-Unis. L’annonce a été faite par l’ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamlyn, sur son compte X, confirmant la réception de cette contribution pour renforcer la lutte contre l’épidémie de mpox qui sévit dans le pays.

« Je suis heureuse d’annoncer que le don de 50 000 vaccins contre la variole du singe (mpox) en provenance des États-Unis est arrivé aujourd’hui en République démocratique du Congo », a déclaré l’ambassadrice. Elle a souligné que ces vaccins sont essentiels pour freiner la propagation du virus et protéger les populations à risque.

Ce don s’inscrit dans un partenariat sanitaire de longue date entre les États-Unis et la RDC, qui a vu une coopération fructueuse dans la lutte contre des maladies telles que la malaria, la tuberculose, le VIH et l’ebola. Lucy Tamlyn a rappelé que les États-Unis ont mobilisé des millions de dollars supplémentaires depuis le début de l’année 2024 pour soutenir la RDC dans la gestion des ressources de laboratoire, renforcer le personnel de santé sur le terrain, et élaborer des plans pour la distribution efficace des vaccins.

Le soutien continu des États-Unis témoigne de leur engagement à protéger la santé des populations congolaises et à collaborer avec des partenaires internationaux pour éradiquer l’épidémie actuelle.