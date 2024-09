La grande rentrée littéraire de Kinshasa 2024 sous le thème « Femme et Paix » annoncée

La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, se prépare à accueillir la grande rentrée littéraire de 2024, prévue du 12 au 14 septembre. Cet événement culturel majeur, organisé par le Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, mettra à l’honneur la thématique « Femme et paix ».

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, Richard Ali, directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie Bruxelles, a dévoilé les grandes lignes de cette édition. « La grande programmation de cette rentrée littéraire de Kinshasa est centrée plus sur la femme et la paix. On a voulu dédier cette édition aux femmes puisque sans elles il est impossible de construire la paix », a-t-il déclaré.

Ce rendez-vous littéraire rassemble écrivains, penseurs, et passionnés de littérature autour d’une série de discussions, conférences et ateliers. En mettant en avant le rôle crucial des femmes dans la construction de la paix, l’événement vise à sensibiliser le public et à encourager des actions concrètes en faveur de la paix et de l’égalité.