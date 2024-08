Fin des travaux du Centre culturel et des arts de l’Afrique centrale à Kinshasa : Signature de l’acte de remise entre la RDC et la Chine

Le Centre culturel et des arts de l’Afrique centrale, situé en face du Palais du Peuple à Kinshasa, a officiellement été remis au gouvernement congolais le mardi 27 juillet 2024. La cérémonie de signature de l’acte de remise a réuni le Ministre d’État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, et l’Ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont salué la qualité de la collaboration entre les deux pays, mettant en avant l’excellente exécution des travaux. Le Ministre congolais a annoncé que ce joyau sera inauguré en septembre par le Président Félix Tshisekedi.

Pour sa part, l’Ambassadeur Zhao Bin a souligné que la remise de ce centre culturel est une preuve tangible de l’amitié durable entre la Chine et la RDC. Il a exprimé la volonté des deux nations de continuer à approfondir leur coopération stratégique sous la direction de leurs chefs d’État respectifs.

Le Centre culturel, construit sur le boulevard Triomphal, comprend un grand théâtre de 2 000 places et un plus petit de 800 places. De plus, l’Institut National des Arts (INA) y déménagera, offrant ainsi un espace moderne pour environ 2 000 étudiants nationaux et étrangers.