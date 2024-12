Les « Congo All Stars » affrontent la « Variété Club de France » en match de gala pour la paix

Ce mardi 3 décembre 2024, le Stade des Martyrs de Kinshasa a vibré au rythme d’un événement exceptionnel : un match de gala pour la paix opposant la sélection « Congo All Stars » de la République démocratique du Congo (RDC) aux légendaires « Variété Club de France ». Organisé en soutien aux victimes des conflits armés dans l’est de la RDC, cet affrontement a rassemblé des figures emblématiques du football et de la musique congolaise, ainsi que des stars du football européen.

Une équipe étoilée pour une noble cause

La sélection « Congo All Stars » comprenait d’anciens footballeurs internationaux congolais tels que Dieumerci Mbokani, Aziz Makukula, Tresor Mputu, et Tresor Lulwa, ainsi que des chanteurs renommés comme Fally Ipupa Mike Kalambyi et SDM. Leur présence a attiré une foule immense, avec une affluence de près d’un million de spectateurs réunis au stade.

Un début de match intense

Le match a débuté sous les acclamations, avec les Variété Club de France prenant rapidement l’avantage. Les premiers buts ont été inscrits par Augustine Jay Jay Okocha à la 14e et à la 19e minutes, plaçant les VCF en tête 2-0 à la mi-temps. Les Congo All Stars ont tenté de revenir dans le match en seconde période, mais les VCF ont su maintenir leur avance grâce à une défense solide et des stratégies bien orchestrées.

Discours et messages de paix

Après le match, Jean-Claude Colas, vice-président des Variété Club de France et co-organisateur de l’événement, a exprimé son honneur d’être présent à Kinshasa :

« C’est un immense plaisir d’être venu ici à Kinshasa. Nous sommes venus de France remplis d’honneur. Ce matin, nous avons visité une école d’enfants et nous avons essayé de passer un message pas seulement de paix, mais aussi d’encouragement à bien étudier de manière consciencieuse. »

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, présent lors de l’événement, a déclaré :

« Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. »

De son côté, le chanteur congolais Sangwa Maray-Maray a encouragé la jeunesse à s’inspirer de ces initiatives :

« Nous encourageons l’État congolais dans ce genre d’initiatives qui doivent se multiplier. La jeunesse congolaise doit profiter de ce genre d’événements pour s’inspirer et chercher à mieux faire que les aînés. »

Remise du trophée de la paix

En clôture de la soirée, le président Tshisekedi a remis un trophée de la paix aux enfants déplacés internes, victimes des conflits armés dans l’est de la RDC. Ce geste symbolique souligne l’engagement de la RDC en faveur de la réconciliation et de la reconstruction des communautés affectées par la guerre.

Ce match de gala a non seulement offert un spectacle sportif captivant, mais a également renforcé les liens de solidarité et de paix entre les nations africaines et européennes. En présence de personnalités influentes et de milliers de spectateurs, l’événement a marqué un pas important vers la guérison et la stabilité dans une région longtemps ravagée par les conflits.