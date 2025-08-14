L’entrée du mot « Liboke » au Larousse 2026 déclenche un débat culturel

Le Petit Larousse illustré 2026 accueillera un nouvel entrant : le liboke, plat emblématique de la République démocratique du Congo. Selon le dictionnaire, il s’agit d’« une préparation à base de poisson ou de viande, enveloppée dans des feuilles de bananier et cuite au charbon de bois ».

Une définition simple qui réjouit certains Congolais mais suscite aussi des critiques. Dans les restaurants de Kinshasa, comme le « 100 % Liboke, Chez Mère Antho Aembe », les clients affluent à l’heure du déjeuner pour savourer ce mets au goût fumé unique. Pour beaucoup, cette reconnaissance française est une fierté nationale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mais pour d’autres, notamment des intellectuels et universitaires, la définition proposée par le Larousse est trop réductrice. « En lingala, liboke signifie avant tout un petit groupe », explique Moïse Edimo Lumbidi, professeur de lingala. Ce sens renvoie à l’unité et à la communion, valeurs chères à l’histoire congolaise, notamment à travers le slogan du Zaïre de Mobutu : Tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko (« Nous voulons un Zaïre uni et indivisible »).

L’écrivain Pépin-Guillaume Manjolo déplore que l’Académie française n’ait pas consulté les académies congolaises avant cette intégration :

« Limiter liboke à l’aspect culinaire est acceptable pour les Français, mais pas pour nous. »

Pour les défenseurs du patrimoine linguistique, il est indispensable de préserver la dimension culturelle du mot en expliquant ses origines et son usage historique. Du côté des restaurateurs, l’annonce est perçue comme une opportunité. « Si ça amène plus de clients, c’est tant mieux », sourit Mère Antho.

Entre fierté gastronomique et débat identitaire, l’entrée de liboke au Larousse illustre l’enjeu de la reconnaissance culturelle dans la langue française.