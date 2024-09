Le Président Tshisekedi participe au 9ème Forum Chine-Afrique : Vers un renforcement des partenariats stratégiques

Ce jeudi, à Beijing, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture du 9ème Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se déroule du 4 au 6 septembre 2024. L’événement réunit une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, marquant un moment clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l’Afrique, avec pour objectif de relever ensemble les défis du développement et de créer des opportunités de coopération multilatérale.

La participation de la RDC à ce forum revêt une importance particulière, car le pays a été la principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023. Ce rendez-vous diplomatique constitue une opportunité majeure pour le président Tshisekedi de consolider le partenariat stratégique entre la RDC et la Chine, dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les mines et la technologie.

Lors de son discours d’ouverture, le président chinois Xi Jinping a annoncé un plan d’actions en dix points pour l’Afrique, incluant près de 50 milliards USD d’investissements sur les trois prochaines années. Ce soutien financier vise à accélérer le développement du continent à travers des projets d’infrastructures, de formation, et d’industrialisation, tout en consolidant les échanges commerciaux sino-africains.

La deuxième journée du FOCAC 2024 se poursuit avec des discussions stratégiques visant à maximiser les opportunités offertes par cette plateforme de coopération internationale. La RDC, en tant que partenaire majeur de la Chine, aspire à tirer profit de ces engagements pour stimuler son développement économique.