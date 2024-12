Le Président Tshisekedi à Lobito pour une journée historique dédiée

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce matin à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, pour participer à une rencontre multilatérale historique axée sur le Corridor de Lobito. Ce projet intégrateur réunit plusieurs leaders, notamment les présidents João Lourenço de l’Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, le vice-président tanzanien, ainsi que le président américain Joe Biden, en visite pour la première fois en Afrique.

Un projet stratégique au cœur de la coopération régionale

Cette réunion multilatérale ambitionne de redynamiser le Corridor de Lobito, un projet soutenu par les États-Unis, visant à connecter l’océan Atlantique à l’océan Indien via la RDC. Cette infrastructure est perçue comme une opportunité de dynamiser le commerce régional et d’améliorer les échanges économiques entre les pays d’Afrique centrale et australe.

Rencontre prévue avec Joe Biden

En marge de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi devrait tenir un tête-à-tête avec son homologue américain Joe Biden. Cette réunion pourrait marquer un tournant dans les relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis, particulièrement autour de sujets stratégiques tels que la coopération économique et la stabilité régionale.