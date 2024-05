Le Gouverneur du Tanganyika convoqué devant le conseil d’état pour un contentieux électoral

Le gouverneur élu de la province du Tanganyika, Kitungwa Muteba Christian, a été convoqué ce lundi 27 mai devant le Conseil d’État de la République Démocratique du Congo à Kinshasa. Selon un extrait de rôle signé par le greffier divisionnaire Lizieye Yaokisi, le nouveau chef de l’exécutif provincial est attendu à l’instance judiciaire supérieure de l’administration de la RDC pour une affaire de contentieux électoral concernant les résultats de son élection et celle de son vice-gouverneur.

Le Conseil d’État devra décider si Kitungwa Muteba Christian restera à la tête de la province du Tanganyika. En rapport avec cette contestation électorale, le présidium de la fondation tanganyikaise a appelé la Cour d’appel à déclarer cette requête non fondée, exprimant leur soutien au gouverneur élu et exhortant les habitants et les autorités à empêcher toute tentative de déstabilisation de la province.

Le consortium des Organisations non-gouvernementales des droits de l’homme a critiqué la confirmation par la Cour d’Appel des élections de certains gouverneurs, appelant le Conseil d’État à rectifier ces erreurs pour rétablir la justice, comme cela a été fait précédemment pour d’autres provinces.

Depuis le début du mois, le Conseil d’État a repris la main sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Au Tanganyika, la requête en appel a été introduite par le regroupement politique 4AC après une audience de contentieux électoral tenue à la Cour d’Appel du Tanganyika, qui avait innocenté Kitungwa Muteba Christian des accusations portées contre lui.

La décision à venir du Conseil d’État sera déterminante pour l’avenir politique de la province du Tanganyika et son développement social.