Le gouvernement intensifie la lutte contre les inondations avec de nouvelles mesures radicales

Le gouvernement de Kinshasa s’engage fermement pour prévenir de futures inondations. Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Crispin Mbadu, a annoncé, ce lundi 7 avril, une série de mesures décisives pour répondre aux défis liés aux inondations récurrentes dans la capitale. Ces initiatives visent à améliorer l’écoulement des eaux de pluie et à garantir un développement urbain ordonné, sécurisé et durable.

L’un des points essentiels du plan est le curage des ouvrages d’assainissement. Le ministre a ordonné le nettoyage immédiat des canaux et des cours d’eau pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie, réduisant ainsi les risques d’inondation. Un effort soutenu pour assainir la ville et garantir la sécurité des habitants.

La démolition des constructions anarchiques figure parmi les priorités du gouvernement. Selon Crispin Mbadu, ces bâtiments illégaux obstruent souvent les voies d’écoulement naturelles et aggravent la situation. Il a rappelé que la décision du Conseil des ministres doit être mise en œuvre sans délai pour garantir un urbanisme respectueux des normes en vigueur.

Le ministre a également annoncé le lancement de la Commission nationale de lutte contre les occupations anarchiques, une initiative clé pour préserver les espaces publics et les servitudes d’utilité publique. Cette commission veillera à ce que toute nouvelle occupation du sol soit en conformité avec un plan d’urbanisme approuvé, ou soumise à une autorisation préalable.

Enfin, la sensibilisation des citoyens est un autre axe stratégique. Le ministre a insisté sur l’importance d’informer et de conscientiser la population sur les dangers de l’occupation illégale des sols, afin de prévenir de futurs sinistres et de renforcer la résilience urbaine de Kinshasa face aux intempéries.

Avec ces nouvelles mesures, Kinshasa se prépare à un avenir plus sûr, moins vulnérable aux inondations, et plus respectueux de l’environnement urbain.