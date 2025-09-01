le Général Cirimwami et le Colonel Rugabisha honorés pour leur bravoure

La République démocratique du Congo a honoré le lundi 1er Septembre la mémoire du Général Peter Cirimwami et du Colonel Alexis Rubagisha, deux officiers supérieurs tombés au front en janvier et février. La cérémonie d’hommage national, organisée ce lundi en présence du Président Félix Tshisekedi et de la Première Dame Denise Nyakeru, a réuni les chefs des institutions, les membres du Gouvernement, ainsi que les familles des disparus.

Devant les cercueils recouverts du drapeau national, le Chef de l’État, commandant suprême des FARDC, a exprimé ses condoléances et sa reconnaissance. À titre posthume, le Général Cirimwami a été promu Lieutenant-général et le Colonel Rubagisha, Général de brigade. Tous deux ont également été admis dans l’Ordre national « Héros Nationaux Kabila-Lumumba ».

L’inauguration du cimetière militaire « Repos du Soldat »

La cérémonie a également marqué l’ouverture officielle du cimetière militaire « Repos du Soldat », situé à N’sele, à une cinquantaine de kilomètres de Kinshasa. Ce site de 74 hectares, unique en son genre, devient le plus grand cimetière public de la capitale. Subdivisé en quartiers, il comprend déjà 600 caveaux, dont 51 disponibles, et accueillera à l’avenir aussi bien les militaires que certains officiels civils.

Le Général Ephraim Kabi, commandant de la Garde républicaine, a salué l’initiative, qualifiant le lieu de « sanctuaire de dignité et de reconnaissance éternelle ».

Un message fort de Félix Tshisekedi

Dans son discours, le Président Tshisekedi a exalté la bravoure des deux héros nationaux.

« Le Général-Major Peter Cirimwami est tombé en soldat, fidèle à son devoir de protéger la Nation jusqu’au sacrifice suprême », a-t-il déclaré. Quant au Colonel Rubagisha, il a été décrit comme un officier « calme et tenace, capable de décider et d’agir avec efficacité et honneur ».

Le Chef de l’État a conclu par une promesse : poursuivre sans relâche la traque des auteurs et complices des crimes contre les populations, tout en réaffirmant l’exigence du respect de la souveraineté nationale.

Avec « Repos du Soldat », la RDC offre désormais un espace de mémoire et de reconnaissance, destiné à préserver l’honneur de ceux qui ont servi la Nation.