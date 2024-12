La RDC prépare l’acquisition de son propre satellite, un pas vers la souveraineté technologique

Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a annoncé, ce mardi 10 décembre 2024 au Sénat, qu’une procédure d’acquisition d’un satellite propre à la RDC est en cours. Financé à hauteur de 20 millions USD, grâce aux fonds Sicomines (contrats chinois), ce projet marque une étape clé pour la gestion des ressources stratégiques et le développement du pays.

« Une procédure d’acquisition d’un satellite propre à la RDC est en cours. Une commission a été mise en place pour en examiner les caractéristiques. »

— Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique

Une cartographie nationale à moderniser

Lors de cette plénière, organisée autour d’une question orale posée par le sénateur Michel Lingepo, le ministre a présenté l’état des lieux de la cartographie nationale.

« La cartographie de la RDC existe. L’Institut géographique du Congo (IGC) produit six types de cartes, dont celles des tribus, des territoires et des ressources naturelles. Cependant, faute de moyens, l’IGC ne dispose plus d’un avion pour effectuer la photogrammétrie aérienne. »

Il a également insisté sur l’urgence de numériser ces cartes afin d’assurer leur protection :

« Ces cartes doivent être protégées sous format numérique, mais cela n’est pas encore fait faute de moyens financiers. »