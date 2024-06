La RDC et la Chine renforcent leur coopération dans les télécommunications et le numérique

Le renforcement de la coopération dans le domaine des télécommunications et du numérique entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République populaire de Chine a été au cœur d’un entretien jeudi à Kinshasa entre l’ambassadeur de Chine et le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication.

« Il s’agit d’une visite de courtoisie qui m’a permis d’échanger avec le ministre des Télécommunications et du numérique sur le renforcement de la coopération entre la Chine et la RDC dans le domaine des télécommunications au moment où le Congo va bientôt entrer dans une nouvelle phase de développement. D’importants consensus ont été dégagés à l’issue de cette rencontre dont le renforcement de notre coopération », a déclaré l’ambassadeur Zhao Bin à l’issue de son entretien avec le ministre Augustin Kibassa Maliba.