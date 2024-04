La Première Ministre discute avec le Haut-Commissaire des Nations Unies

Jeudi, à l’hôtel du Gouvernement, la Première Ministre a rencontré Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, accompagné d’Albert Puela, ministre des Droits humains, et de Mme Bintou Keïta, Cheffe de la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo. Cette discussion a précédé les consultations menées depuis 5 jours par la Première ministre.

« Avec tous les défis que le pays a actuellement, c’est clair que les questions des droits humains, de s’orienter vers les populations et faire en sorte que les besoins de la population soient à la hauteur de l’attention du gouvernement et que les droits humains soient quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l’administration et de la gouvernance. Je me réjouis à l’idée d’avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations unies avec la Première Ministre et son cabinet », a déclaré Volker Turk à l’issue de l’audience avec Judith Suminwa.