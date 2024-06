La Littérature écologique à l’honneur lors de la deuxième édition du prix Liteco

L’édition numéro 2 du prix de la littérature écologique a mis à l’honneur les élèves des sept écoles American Academy for Excellence (AAE), les encourageant à rédiger des textes et à réaliser des dessins sur la protection de l’environnement. Le mercredi 5 juin 2024, 39 élèves ont été récompensés pour leurs textes et 17 pour leurs dessins, lors d’une cérémonie à l’école AAE 4 de Kindobo, dans la commune de Maluku. Une anthologie, « Ma belle forêt du Congo », compilant les œuvres des élèves, a été présentée à cette occasion.

Marthe Bosuandole Bulamatari, initiatrice du prix LitEco, a souligné l’importance de sensibiliser la jeunesse à travers la littérature, rappelant que la RDC, deuxième poumon du monde, doit prendre conscience des enjeux environnementaux. Plus de 720 élèves ont participé au concours, qui a récompensé des textes sur des thèmes variés, allant de la gestion des déchets à l’école à la pollution et l’agriculture.

Le grand gagnant, Mujiko Kambala, a reçu, en plus des certificats et objets scolaires, une prise en charge de ses frais scolaires pour l’année prochaine. Marthe Bulamatari a insisté sur la nécessité d’éduquer les jeunes générations à la protection de l’environnement, intégrant cette conscience écologique dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé et le tourisme.

Le prix LitEco, organisé par le site littéraire mbbactu et l’Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement Durable (APEDD), vise à promouvoir la littérature engagée pour l’environnement et à sensibiliser aux effets du changement climatique. Lors de la première édition, cinq lauréats avaient été primés et leurs textes publiés dans une anthologie intitulée « Village ravagé ».

La célébration de cette deuxième édition du prix LitEco a coïncidé avec la Journée mondiale de l’environnement, rappelant l’urgence de préserver la forêt tropicale du Congo, essentielle pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.