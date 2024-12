La CENCO lance un appel à la paix : « Ma priorité, c’est la paix »

À l’approche de Noël, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) a publié le lundi 23 Décembre 2024 un message fort adressé à la nation et à la communauté internationale. Sous le thème « Ma priorité, c’est la paix », les évêques congolais ont exhorté à un engagement collectif pour construire un pacte social dédié à la paix et au bien-vivre ensemble en République Démocratique du Congo (RDC) ainsi que dans la région des Grands Lacs.

Une situation critique à résoudre

Les évêques dénoncent une crise humanitaire sans précédent. En effet, un rapport récent de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) révèle que 27 millions de Congolais souffrent d’insécurité alimentaire aiguë. De plus, 5,7 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.

Les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri restent les plus touchées par les conflits armés. Elles comptent à elles seules 4 millions de déplacés internes, soit une proportion alarmante de leurs populations. Par ailleurs, des conflits intercommunautaires, comme ceux entre les Lengo et les Mbole dans la Tshopo, continuent d’aggraver la situation.

Une solution basée sur un pacte social

Pour faire face à cette crise, la CENCO propose un pacte social pour la paix. Ce pacte repose sur trois piliers : la justice, la réconciliation et la solidarité. Les évêques appellent toutes les parties prenantes, tant nationales qu’internationales, à soutenir cette démarche.

« L’engagement pour une paix durable doit devenir une priorité collective. », insistent les évêques.

Ce pacte sera coordonné par un secrétariat technique. Celui-ci identifiera les acteurs clés et proposera des solutions concrètes pour instaurer une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs.

Appel à la communauté internationale

La CENCO invite la communauté internationale à jouer un rôle actif. Selon les évêques, il est essentiel de soutenir les initiatives locales tout en veillant à ce que toutes les voix soient entendues de manière équitable.

« Que cet appel trouve un écho favorable auprès de ceux qui peuvent transformer ce vœu en une réalité. », ont-ils ajouté.

Une démarche inspirée par le Pape François

Les évêques se réfèrent au message du Pape François pour la 58e Journée mondiale de la paix. Ce message rappelle l’importance de la miséricorde et de la fraternité comme fondements de la réconciliation.

Pour conclure, la CENCO implore l’intercession de Notre Dame de la Paix. Les évêques exhortent chaque Congolais à devenir un artisan de paix pour contribuer à un avenir meilleur.