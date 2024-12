Kisangani : lancement des cliniques mobiles pour 100 000 victimes

Le Fonds National de Réparation des Victimes (FONAREV) a inauguré, le mercredi 18 décembre 2024, ses cliniques mobiles à Kisangani, en présence de plusieurs personnalités, notamment le Vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, et le gouverneur de la province de la Tshopo. Des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des représentants de la société civile, étaient également présents pour marquer cet événement majeur.

Une aide médicale urgente et gratuite

Ces cliniques mobiles visent à offrir des soins médicaux gratuits à plus de 100 000 victimes de déplacés internes, répartis dans les camps de Kisangani (Tshopo), Goma (Nord-Kivu) et Bunia (Ituri). Cette initiative s’inscrit dans les mesures urgentes de réparation mises en œuvre par le FONAREV, reflétant son engagement à assurer une prise en charge complète des victimes, couvrant leur santé physique et psychologique.

Les cliniques interviendront dans les camps de :

Bunia : Bembey, Mbala, Kingonze, Salama ;

: Bembey, Mbala, Kingonze, Salama ; Kisangani : Lubunga, Konga Konga, Saint Gabriel ;

: Lubunga, Konga Konga, Saint Gabriel ; Goma : 8e CEPAC Mungunga, Don Bosco.

Services offerts

Les cliniques mobiles proposent une variété de services, notamment :

Consultations médicales générales ;

; Prescriptions et soins médicaux spécifiques ;

; Prise en charge des complications liées aux violences subies ;

; Référencement et évacuation médicale ;

; Consultations et soutien psychologique.

Un soutien aux victimes amputées

En plus des soins, le FONAREV s’engage à fabriquer et distribuer gratuitement des prothèses orthopédiques pour les victimes amputées, afin d’améliorer leur qualité de vie.

Une initiative saluée

Les victimes consultées dans les camps ont exprimé leurs attentes, soulignant l’impact des violences sur leur santé physique et mentale. Les activités des cliniques se poursuivront jusqu’à fin janvier 2025, offrant ainsi une prise en charge durable et adaptée aux besoins des populations affectées.

Le lancement de ces cliniques mobiles marque une étape importante dans la quête de justice et de réparation pour les victimes des conflits en République démocratique du Congo.