Kinshasa s’éclaire : la RDC et le Japon unissent leurs forces

Le 9 mai 2025, le Ministère des Affaires Étrangères, Coopération Internationale et Francophonie de la République démocratique du Congo (RDC) a accueilli la cérémonie officielle de signature de l’amendement à l’accord de don non remboursable accordé par le gouvernement japonais, à travers l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Cet accord vise à renforcer l’accès à l’électricité dans le district du Mont-Amba, à Kinshasa, un projet crucial pour le développement économique et social de la région.

La signature de cet accord a été effectuée par la Ministre d’État, Thérèse Kayikwamba Wagner, et Son Excellence Ogawa Hidetoshi, Ambassadeur du Japon en RDC. Lors de cette rencontre, la Ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du Japon, soulignant l’importance de cette coopération pour l’amélioration des infrastructures énergétiques en RDC.

À cette occasion, Mme Kayikwamba Wagner a également rappelé la candidature de la RDC au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la mandature 2026-2027. Le vote pour cette élection est prévu pour le 3 juin 2025 à New York, une étape stratégique pour renforcer la voix de la RDC sur la scène internationale.