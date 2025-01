Kinshasa paralysée par des manifestations contre l’agression rwandaise à Goma

La circulation dans plusieurs communes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été fortement perturbée mardi 28 janvier 2025. Des jeunes du parti au pouvoir, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), ont organisé des manifestations massives pour protester contre l’agression rwandaise dans la ville de Goma, au Nord-Kivu.

Sur le boulevard Lumumba, entre la 10ème rue et la 13ème rue à Limete, des barricades ont été érigées, empêchant la circulation des véhicules et des motos. Les manifestants ont exigé que tout usager de la route arbore un rameau sur son véhicule ou sa moto en signe de solidarité avec la cause nationale. Sylvie Lukusa, employée d’une entreprise privée, a témoigné : « Ils dénoncent les massacres, la balkanisation de notre pays, et le pillage de nos minerais, tout en critiquant le silence complice de la communauté internationale. »

Ville paralysée et tensions en hausse

Des pneus ont été brûlés dans plusieurs quartiers, notamment à Mombele et Masina, paralysant totalement le transport en commun. Sur les routes Poids lourds, entre le pont Matete et la 14ème rue Limete, ainsi qu’à l’entrée de Petro Congo, des scènes similaires ont été observées. Gloria Muepu, commerçante au Marché central, a décrit la situation : « Nous sommes bloqués depuis ce matin. Aucun moyen de transport ne circule. »

Dans certains établissements scolaires de la capitale, les élèves ont été renvoyés chez eux pour manifester leur solidarité avec les populations de l’est du pays. Cependant, au complexe scolaire Mgr Moke, les cours se sont poursuivis normalement, avec des examens en cours.

Intervention policière et retour timide à la normale

La police a été déployée sur plusieurs axes stratégiques, notamment à Lemba et le long du boulevard Lumumba, pour dégager les barricades et rétablir l’ordre public. Le commissaire supérieur adjoint Ilunga, commandant du Sous-commissariat de la police à Lemba, a déclaré : « Nous sommes ici pour rétablir l’ordre afin que la circulation redevienne fluide et que la population puisse vaquer à ses occupations. »

Malgré ces efforts, la reprise de la circulation reste timide, et la tension demeure palpable dans plusieurs zones de la capitale. Les manifestants appellent à une mobilisation totale pour soutenir les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et dénoncer l’agression.