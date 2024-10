Kinshasa accueille son premier marathon international en 2025

La capitale congolaise s’apprête à marquer un tournant sportif majeur avec l’organisation du premier marathon international de Kinshasa les 29 et 30 juin 2025. La Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a révélé les détails de cet événement lors d’une conférence tenue ce lundi, affirmant que le marathon mettra en lumière la diversité, la beauté et le dynamisme de Kinshasa sur la scène internationale.

« Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays », a déclaré Judith Suminwa, soulignant l’importance de cet événement pour renforcer l’unité nationale et promouvoir le sport comme moteur de développement, en accord avec la vision du président Félix Tshisekedi. L’événement rassemblera des athlètes de renom et des passionnés de sport venant du monde entier, faisant de Kinshasa un carrefour mondial de la course à pied.

Didier Budimbu, ministre des Sports, a ajouté que la date du 30 juin, jour symbolique pour le Congo, marquera le début d’une nouvelle ère pour le sport dans le pays, introduisant une diplomatie sportive active. Sébastien Bottari, coordonnateur d’Everest Média, a également dévoilé un programme riche, avec 5 courses prévues pour un total de 15 000 participants. Les courses du 29 juin incluront des événements familiaux, tandis que le 30 juin verra les courses mixtes avec des distances allant de 10 km jusqu’au marathon classique de 42 km.

Un village marathon sera installé pour accueillir les coureurs et les spectateurs durant trois jours, offrant une expérience conviviale autour de la course et permettant aux participants de récupérer leurs équipements. Everest Média, organisateur de l’événement, est déjà reconnu pour la labélisation du marathon du Gabon en 2013 par la Fédération internationale d’athlétisme.