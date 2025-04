Est de la RDC : la Belgique monte au front diplomatique

Dans un contexte diplomatique sous haute tension, le Vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, entame une tournée déterminante en Afrique centrale du 25 au 29 avril. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de soutien à une solution pacifique et durable au conflit qui ensanglante l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Au lendemain de la signature d’un communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23/AFC, avec l’appui du Qatar, le diplomate belge salue cette avancée vers une trêve, et appelle les parties au respect de leurs engagements pour faire taire les armes. « La Belgique encourage vivement le dialogue et le respect du cessez-le-feu », a indiqué le ministère belge des Affaires étrangères ce jeudi 24 avril.

Excluant toute visite à Kigali suite à la rupture des relations diplomatiques décidée par le Rwanda, Maxime Prévot fera escale en Ouganda, au Burundi et en RDC. L’objectif : soutenir les médiations en cours, réaffirmer les positions belges dans les enceintes internationales, renforcer la coopération bilatérale et écouter les voix locales — des autorités aux populations civiles.

Durant ses rencontres, le chef de la diplomatie belge rappellera l’engagement de son pays pour une solution fondée sur le droit international, les droits humains et l’État de droit. « La Belgique ne défend aucun agenda caché. Elle appelle chaque acteur à assumer ses responsabilités dans la quête d’une paix durable », a martelé son ministère.

Ce conflit, exacerbé par le soutien présumé du Rwanda au M23, a contribué à une rupture diplomatique entre Kigali et Bruxelles. En réponse, la Belgique a joué un rôle actif au sein de l’Union européenne pour initier des sanctions contre Kigali, un geste qui n’a pas manqué de susciter des tensions.