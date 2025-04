Jean-Jacques Ndala sous les projecteurs de la Coupe du Monde des Clubs 2025

L’arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala officiera à la Coupe du Monde des Clubs 2025. La compétition se jouera du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. L’annonce vient de la Fédération internationale de football association (FIFA), qui a dévoilé la liste officielle ce lundi.

Ndala est l’un des cinq arbitres africains sélectionnés pour ce tournoi planétaire. Visage familier du football continental, il a arbitré la finale retour de la dernière Ligue des Champions CAF. Régulier sur les pelouses africaines, il franchit un cap historique avec cette sélection mondiale.

Au total, 117 officiels issus de 41 fédérations nationales ont été désignés : 35 arbitres centraux, 58 assistants et 24 officiels VAR. Parmi eux, 10 représentent fièrement l’Afrique.

Côté arbitres : Jean-Jacques Ndala (RDC), Ghorbal Mustapha (Algérie), Ibrahim Mutaz (Libye), Sy Issa (Sénégal) et Beida Dahane (Mauritanie).

Chez les assistants : Bangoura Nouha et Camara Djibril (Sénégal), Gourari Mokrane et Zerhouni Abbes Akran (Algérie), Yiembe Stephen (Kenya).

En VAR : Ashour Mahmoud (Égypte) et El Fariq Hamza (Maroc).

Cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs au format élargi rassemblera 32 clubs des six confédérations. Quatre équipes africaines seront présentes : Al Ahly (Égypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance de Tunis (Tunisie) et Wydad Casablanca (Maroc).

La FIFA introduira plusieurs nouveautés. Les arbitres porteront des caméras corporelles à des fins expérimentales, approuvées par l’IFAB. Autre changement : les gardiens retenant le ballon plus de huit secondes verront l’arbitre accorder un corner, remplaçant l’ancien coup franc indirect.

Jean-Jacques Ndala aura donc l’occasion d’illustrer l’excellence congolaise et africaine sur la scène mondiale. Un signal fort pour l’arbitrage du continent.