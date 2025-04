RDC–Russie : Vers une coopération stratégique pour le développement de l’Afrique

La République démocratique du Congo et la Russie veulent bâtir un avenir commun. À l’occasion du 15e Forum économique eurasien de la jeunesse tenu à Ekaterinbourg, en Russie, l’ambassadeur congolais Ivan Vangu a appelé à une coopération stratégique renforcée entre le continent africain et la Fédération de Russie.

Intervenant sur le thème « Fédération de Russie et Afrique : Quel avenir voulons-nous bâtir ensemble et comment ? », le diplomate a mis en lumière plusieurs domaines clés à développer :

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





la formation des jeunes ,

l’ échange d’expériences ,

le transfert de technologies ,

et surtout, la création de chaînes de valeur à travers la transformation locale des matières premières.

Pour Ivan Vangu, les peuples d’Afrique et de Russie partagent une histoire de luttes et d’injustices. Une histoire commune qui nourrit aujourd’hui une vision du monde basée sur le respect, le dialogue sincère et la solidarité.

« Unis dans les malheurs et les injustices, ils sont appelés à bâtir ensemble un avenir d’alliances, face aux défis de la faim, de la pauvreté et du progrès humain », a-t-il affirmé.

Le diplomate a également dénoncé la vision réductrice imposée à l’Afrique depuis des siècles, considérée comme un simple réservoir de matières premières et de main-d’œuvre. Il appelle désormais à un nouveau paradigme, fondé sur le respect mutuel et le développement partagé.

Ce discours s’inscrit dans une dynamique plus large, où la RDC cherche à diversifier ses partenariats internationaux, avec un accent sur l’innovation, l’éducation et la transformation structurelle de son économie.