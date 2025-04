Judith Suminwa agit face à l’urgence des réfugiés congolais

22 avril 2025 — Malnutrition aiguë, épidémies, accouchements sans assistance médicale… Les réfugiés congolais installés au Burundi vivent un drame humanitaire d’une rare intensité. Alertée par une délégation de députés médecins récemment revenue du terrain, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a réagi sans attendre.

Avant même la remise officielle du rapport parlementaire, une équipe gouvernementale avait déjà été dépêchée dans les camps, preuve d’une volonté ferme d’intervenir sans délai. Cette anticipation illustre la détermination du gouvernement à ne pas laisser cette crise s’aggraver davantage.

Judith Suminwa a réaffirmé son engagement total à suivre de près la situation, en coordonnant une réponse d’urgence pour venir en aide aux populations réfugiées, victimes des violences perpétrées par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda.

Pour la cheffe du Gouvernement, il s’agit d’une priorité nationale et humanitaire : restaurer la dignité, soulager les souffrances et protéger les plus vulnérables, dans un contexte de tension extrême.